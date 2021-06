tmw Italia, Sensi resta in ritiro... per ora: domani esami e responso definitivo

L'infortunio di Stefano Sensi è la prima brutta notizia di questa preparazione all'Europeo dell'Italia di Roberto Mancini: il centrocampista dell'Inter quest'oggi ha rimediato un risentimento muscolare agli adduttori che mette in forte dubbio la sua presenza tra i 26 convocati per l'Europeo, modificabile fino alla discesa in campo nella prima gara ufficiale. In questo momento la federazione ha scelto una posizione attendista, infatti il calciatore resterà in ritiro e domani verrà sottoposto ad esami approfonditi.