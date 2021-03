tmw Juve, finora trattamento conservativo per Arthur: non è guarito, ma col Porto vuole esserci

La Juve chiama e Arthur risponde presente. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante senta ancora dolore a causa dell'insolita e sfortunata calcificazione alla gamba che lo ha tenuto fuori in quest'ultimo mese, il centrocampista brasiliano ha dato la propria disponibilità per scendere in campo nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto di martedì prossimo. Arthur e la Juventus considerano fondamentale il passaggio del turno in Europa, con mister Pirlo che ha assoluto bisogno dell'ex Barcellona per riportare idee e geometrie in mediana.

Precisiamo bene: il classe '96 non è affatto "guarito", la calcificazione è ancora presente e fastidiosa, ma all'inizio di questa settimana ha terminato il trattamento conservativo e il dolore adesso è leggermente inferiore rispetto a prima. Il prossimo step sarà dunque analizzare insieme ai medici della Vecchia Signora quale strategia adottare per risolvere l'infortunio a lungo termine, anche se il giocatore ha già fatto sapere a tutti di essere pronto a stringere i denti per affrontare i Dragoes. Sempre che, a ridosso del match, arrivi ovviamente il definitivo via libera dallo staff sanitario bianconero.

A confermare il ruolo a dir poco prezioso che Arthur è riuscito a ritagliarsi nella Juventus in questa stagione sono gli stessi numeri: quando è partito titolare, Cristiano Ronaldo e compagni non hanno mai perso. Con la speranza, in casa juventina, che il suo possibile ritorno dal 1' possa quindi essere di buon auspicio anche contro i portoghesi