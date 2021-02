tmw Juventus, Dragusin resterà bianconero. Rinnoverà il proprio contratto

vedi letture

Nonostante il pressing del RB Lipsia, il giovane difensore Radu Dragusin, classe 2002, resterà ancora in bianconero. Il calciatore, in forza alla Juventus Under 23 e con già alcune presenze con la squadra di Andrea Pirlo, avrebbe infatti trovato l'accordo con il club torinese per legarsi ancora più strettamente ai suoi colori. Il romeno dovrebbe firmare un pluriennale, probabilmente un quinquennale, con la Juventus.