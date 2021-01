tmw Juventus, può partire Wesley: domani il Sion prova a chiudere il prestito

Chiesto a inizio gennaio dal Sion di Fabio Grosso, a breve potrebbe arrivare l'assalto decisivo: il classe 2000 di Retirola Wesley Gasolina è pronto a volare in Svizzera. In forza alla Juventus Under 23, già parte della prima squadra di Andrea Pirlo, domani il Sion proverà a chiudere il prestito secco del giocatore. Il mercato in Svizzera chiude il 15 febbraio sicché la formazione elvetica non ha fretta di definirlo subito.