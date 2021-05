tmw L'Al Duhail irrompe su Calhanoglu: offerta dal Qatar. Il punto tra Milan, Juve e scadenza

vedi letture

Maxi offerta dal Qatar per Hakan Calhanoglu. Al trequartista del Milan, in scadenza di contratto in estate, è arrivata una proposta importante fino al 2024: il giocatore avrebbe chiesto uno stipendio da 8 milioni a stagione all'Al Duhail, una cifra alla quale però il club qatariota al momento non arriva. E' però il sogno del club che potrebbe anche alzare l'offerta al momento inferiore rispetto a quanto atteso dal 10 rossonero.

STALLO COL MILAN Col Milan i contatti sono sempre fermi allo stesso punto: 4 milioni proposti dal club rossonero, una richiesta mezzo milione in più con premi relativi ai traguardi raggiunti. Per adesso il club rossonero non si sposta dalla sua posizione e la Juventus, come già emerso negli scorsi giorni, ha manifestato a Calha ben più che il proprio interesse anche senza formalizzare nessuna offerta. Per Calhanoglu, in ogni caso, la priorità resta sempre ai rossoneri anche se il tempo stringe e la possibilità di stringere altri accordi si fa più concreta. Con priorità, a sua volta, a uno dei grandi campionati europei.