tmw L'Inter e la trattativa per il rinnovo di Bastoni, Marotta: "Fiducia, fiducia, fiducia..."

vedi letture

A margine dell'assemblea di Lega a Milano, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha brevemente risposto in merito alla situazione di Alessandro Bastoni dopo la visita del suo procuratore in sede nei giorni scorsi: "Dopo le parole del procuratore, c'è fiducia di chiudere la trattativa per il rinnovo di Bastoni? Sì, fiducia, fiducia, fiducia...", la breve considerazione del dirigente nerazzurro.