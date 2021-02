tmw La corsa per Niang finisce in un nulla di fatto: niente Genoa e niente Bologna

Dopo esser saltata la trattativa col Genoa in mattinata, nulla di fatto anche col Bologna. Il club emiliano ha provato di tutto per chiudere la trattativa per M'baye Niang che dunque resta al Rennes ma in rotta con il club francese.