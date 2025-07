Ufficiale Carpi, il giovane portiere Furghieri firma il primo contratto da professionista

Tramite i propri canali ufficiali il Carpi ha annunciato la firma del classe 2006 Gabriele Furghieri sul primo contratto professionistico della carriera. Un’opportunità importante per il ragazzo, che ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a margine della firma stessa:

La Società comunica che l’estremo difensore Gabriel Furghieri ha firmato il suo primo accordo annuale con la Prima Squadra dell’AC Carpi.

Gabriel, portiere classe 2006, capitano della selezione che nella scorsa stagione ha vinto i play-off di Primavera 4, firma il suo primo contratto da pro dopo le esperienze nei settori giovanili di Modena, Sassuolo e proprio AC Carpi.

“Le prime sensazioni sono molto buone. Sono felice di aver firmato a Carpi, una Società molto importante per me che mi ha permesso di fare il Capitano in Primavera, vincendo i play-off. Continuare il percorso a Carpi è solo uno stimolo per me. Oggi è un giorno molto importante anche per aver firmato il mio primo contratto con i grandi. Voglio, come obiettivo personale, dimostrare di poter stare in una rosa di Serie C, migliorando di allenamento in allenamento e facendomi trovare sempre pronto per dimostrare il mio valore“.

Furghieri si è legato ai colori biancorossi dopo aver sottoscritto un contratto con scadenza al prossimo 30 Giugno 2026