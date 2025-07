Modric ha voglia di Milan: può ridursi le vacanze e raggiungere Milano entro fine luglio

vedi letture

Luka Modric è pronto a sbarcare a Milano. Il suo arrivo, inizialmente previsto per inizio agosto, è stato anticipato: il regista croato dovrebbe raggiungere la città entro la fine di luglio, quando il Milan sarà impegnato nella tournée estiva in Oriente, riferisce La Gazzetta dello Sport. Un primo incontro simbolico con il mondo rossonero, una stretta di mano tra due storie leggendarie: da una parte 6 Champions League, dall’altra 7 Coppe dei Campioni. Stesso spirito, stesso dna.

Nonostante stia ancora disputando il Mondiale per Club con il Real Madrid, dove potrebbe restare fino al 13 luglio, Modric sta valutando di ridurre le ferie per iniziare al più presto la sua nuova avventura. Un gesto che racconta la sua professionalità e la voglia di mettersi a disposizione di Allegri, che lo immagina davanti alla difesa, cuore del gioco rossonero.

Modric arriva da una stagione straordinaria: 35 presenze in Liga (17 da titolare), 14 in Champions League, 5 in Coppa del Re, oltre a impegni in Supercoppe e Mondiale per Club. A 39 anni, ha già collezionato 60 presenze e potrebbe toccare quota 64. Numeri da fuoriclasse senza tempo. Con lui, a fine mese, dovrebbe arrivare anche Santiago Gimenez, reduce dalla Gold Cup con il Messico.