Ufficiale Dolomiti Bellunesi, dopo un solo anno Cherif Diallo saluta il club

Tramite i pori canali ufficiali la Dolomiti Bellunesi ha annunciato la separazione con l’attaccante liberiano Cherif Diallo

È stato uno degli artefici della trionfale cavalcata che ha portato la Dolomiti Bellunesi a vincere il campionato di serie D: Cherif Diallo ha saputo offrire un rendimento di spessore sul campo. E, al di fuori, è riuscito a entrare nel cuore di tutti. Ma per il centravanti liberiano è giunto il momento dei saluti

Se è vero che un infortunio, patito nella trasferta lombarda di Caravaggio, lo ha tenuto ai margini del palcoscenico per un paio di mesi, è altrettanto vero che lo “Sceriffo” si è rivelato decisivo nella seconda metà dell’annata. Fra i momenti chiave, il quartultimo turno contro il Chions, in cui era entrato in avvio di ripresa e ha avuto un impatto fragoroso su un match poi vinto in rimonta (3-1). Senza considerare la sfida conclusiva contro il Brian Lignano, nella quale ha realizzato la rete del raddoppio.

«Diallo ha contribuito a impreziosire il nostro percorso – affermano i vertici societari -. E lo ha fatto con professionalità, spirito di sacrificio e senso di appartenenza. A Cherif va un sincero augurio per il futuro: personale e professionale. E un ringraziamento per il contributo offerto sul rettangolo verde, la disponibilità e lo spessore umano».