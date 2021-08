tmw Lazio, prima l'aumento di capitale di Lotito, poi via all'operazione per Pedro

Un ultimo ostacolo, legato all'indice di liquidità, e poi la Lazio darà il via all'operazione per portare Pedro in biancoceleste dalla Roma. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW il presidente dei capitolini, Claudio Lotito, dovrà prima fare un aumento di capitale e successivamente si procederà con la trattativa per lo spagnolo.