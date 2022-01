tmw Lazio, trattativa in stand-by con l'Atalanta per Miranchuk

Fumata grigia. Trattativa in stand-by tra Lazio e Atalanta per Aleksey Miranchuk: le parti nelle scorse ore hanno cercato di trovare un accordo sulla formula, inizialmente il club biancazzurro aveva avanzato un'offerta per il prestito sulla base di un milione di euro più il diritto di riscatto a 10 milioni, ma gli orobici non hanno ancora dato il via libera. Al momento dunque non ci sono passi in avanti, ma non sono esclusi ulteriori assalti last minute da parte della società capitolina.