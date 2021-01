tmw Lega Serie A, Dal Pino comunicherà la prossima settimana se accetterà l'incarico

Paolo Dal Pino è stato rieletto come presidente della Lega Serie A in seconda votazione con 14 preferenze ma ancora non è chiaro se sarà davvero lui il numero uno della Lega per i prossimi 4 anni. Il diretto interessato, che nella prima votazione aveva preso 10 preferenze (8 schede bianche 2 nulle), comunicherà infatti la prossima settimana se accetterà o meno il nuovo incarico.