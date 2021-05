tmw Lille, proseguono i contatti per Brekalo. Roma alla finestra

Il Lille continua a lavorare per Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg . Contatti tra le parti in corso anche negli ultimi giorni. La sensazione è che il club francese proverà ad accelerare in questi giorni per arrivare ad un accordo con i tedeschi. Intanto c’è stato un sondaggio della Roma, un profilo gradito a José Mourinho che punta come obiettivi primari Belotti e Renato Sanches come già raccontato nelle scorse settimane . Ma adesso spunta anche Brekalo...