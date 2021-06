tmw Locatelli nel mirino delle big: non solo Juve. Ci sono PSG, City, Chelsea. E Ancelotti...

Un passo dopo l'altro. La carriera di Manuel Locatelli è una scalinata che punta vette ancora inesplorate: mesi da leader al Sassuolo, adesso l'Europeo dove per lui si prospetta un ruolo da protagonista. Il classe 1998 di Lecco si prospetta come uno degli uomini copertina dell'Italia che è e che verrà, nella kermesse continentale e poi nel pallone azzurro del domani. Non è un caso, allora, che Locatelli sia anche un uomo mercato, voluto e desiderato da molti in giro per l'Europa e non soltanto in Italia.



QUANTI MI... PJANIC La Juventus cerca un regista, un timoniere per il futuro ed è al bivio. L'usato sicuro e garantito, a costi però proibitivi vista la plusvalenza fatta un anno fa che ora si ritorce come un boomerang nei desideri di Massimiliano Allegri, o il giovane rampante come investimento tra l'oggi e il domani? Le strade per il mercato bianconero, nel ruolo, sembrano due. Miralem Pjanic dal Barcellona o proprio Locatelli dal Sassuolo, obiettivo già agganciato da tempo ma sul quale ora serve la zampata.

TRA EUROPA ED EUROPEO Già. La zampata. Tempismo. Sul campo è quello che non è mai mancato al ragazzo, sul mercato è quello che serve ora alla Vecchia Signora, se non vuol perdere Locatelli. Perché per il ragazzo sono già state recapitate nella cassetta delle lettere del Sassuolo, missive dalle grandi d'Europa. Due non a caso, ma anche dalle due finaliste di Champions League: Manchester City e Chelsea sono pronte all'offerta per il centrocampista del Sassuolo. In Francia, forte della tradizione positiva con gli italiani, il Paris Saint-Germain pensa al giocatore e occhio pure alla rivoluzione del Real Madrid perché l'arrivo di Carlo Ancelotti alle Merengues può scompaginare presto le carte sul mercato con un occhio di riguardo proprio per Locatelli. E il Sassuolo? Non ha intenzione di aprire aste ma, di fatto, è quello che in Europa potrebbe presto scattare. A meno che il tempismo di una, e l'offerta giusta, non bruci sul tempo le altre.