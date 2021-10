tmw Marotta: "Dopo la Juve volevo riposare, poi mi ha chiamato Zhang. Dopo l'Inter, basta club"

"Il mio passaggio dalla Juve all'Inter? Volevo un po' riposare dopo anni di vittorie ma mi ha chiamato Zhang ed era una opportunità da non poter mancare". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Sono ripartito all'Inter con entusiasmo, ho illustrato un progetto complicato alla società, come passare da Spalletti a Conte, ma la proprietà mi ha sostenuto. Ho portato stimoli nuovi e vincenti".

Una battuta sul futuro suo e dell'Inter. "Il nostro modello permette investimenti razionali e non faraonici, Zhang vuole andare avanti con l'Inter. Lotteremo per traguardi ambiziosi ma il futuro del club è al sicuro. Non potevamo fare scelta migliore di Inzaghi, sta ripercorrendo quanto fatto da Conte. Zhang per dicembre verrà in Italia, in quella occasione parleremo del mio futuro. Posso dire che dopo l'esperienza con l'Inter non lavorerò più per un club. Ma voglio comunque rimanere nel mondo del calcio".