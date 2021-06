tmw Milan, Guarnone per il ruolo di terzo portiere: è cresciuto nel vivaio rossonero

Il Milan per il ruolo di terzo portiere valuta la candidatura di Alessandro Guarnone, sia a causa degli addii di Gianluigi e Antonio Donnarumma, che per la necessità di tesserare un portiere cresciuto nel vivaio, che non occuperebbe dunque un posto nella lista per la Serie A e per la Champions League.