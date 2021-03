tmw Milan, il rinnovo di Mandzukic passa dalla Champions ma non è automatico

vedi letture

Mario Mandzukic al Milan anche l'anno prossimo? È una possibilità che passa anche dalla qualificazione alla prossima Champions League da parte dei rossoneri. L'attaccante croato a gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con rinnovo annuale in caso di Champions League. Come raccolto da TMW il rinnovo non scatta in automatico in caso di raggiungimento dell'obiettivo, l'opzione è a favore del club. In parole povere, in caso di qualificazione alla massima competizione europea, sarà il Milan a decidere il futuro del giocatore. Il croato, vicino al rientro, dovrà quindi convincere il club rossonero a puntare su di lui il prossimo anno.