tmw Milan, Pulisic parzialmente in gruppo: Loftus-Cheek a parte. Il punto verso la Fiorentina

vedi letture

Non arrivano notizie totalmente confortanti da Milanello dove oggi il Milan si è allenato in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma a San Siro per sabato sera alle 20.45. Secondo quanto raccolto da TMW Christian Pulisic e Davide Calabria hanno infatti svolto una prima parte di allenamento in gruppo per poi continuare con del lavoro personalizzato. Ruben Loftus-Cheek e Simon Kjaer, invece, hanno svolto l'intera seduta in maniera personalizzata. Nella giornata di ieri si era parlato del sicuro recupero dei primi tre, con il danese che invece avrà bisogno di più tempo, ma se anche domani i calciatori non dovessero allenarsi interamente con il resto del gruppo la loro presenza dal 1' non sarebbe così scontata.

Il punto su Leao.

Discorso diverso invece per Rafael Leao. Il portoghese, anche oggi, si è recato a Milanello per proseguire nel suo programma di recupero, sottoponendosi a terapie e massaggi. Ancora non ha lavorato sul campo, ma la sensazione è che la speranza iniziale di un suo recupero per il Borussia Dortmund stia venendo meno. Ad oggi non ha ancora svolto nessun lavoro sul campo e solo nel corso di questa settimana si avrà un quadro clinico ancor più preciso. Frosinone o, addirittura, Atalanta le date più plausibili per rivederlo in campo perché oltre alla guarigione clinica dalla lesione di primo grado al bicipite femorale destro, sarà necessario un lavoro atletico adeguato per consentirgli di essere nuovamente schierabile. Molto passerà sia dal risanamento della lesione e anche dalle sensazioni del ragazzo, ma vista la sua importanza, nessuno vuole correre rischi di danni superiori.

Le idee di Pioli per la Fiorentina.

Il Milan dovrebbe tornare a giocare con il 4-2-3-1, con Loftus-Cheek alle spalle della prima punta, mentre Pulisic dovrebbe agire a sinistra, vista l'assenza di Leao. A destra probabile impiego di Chukwueze, dal quale i rossoneri si aspettano un cambio di marcia. Al posto di Giroud squalificato la logica fa pensare a Okafor, ma anche Jovic potrebbe giocarsi le sue chance. Tutto dipende però dai recuperi dello statunitense e dell'inglese.