tmw Milan, Vasquez anticipa i tempi: domani rientrerà in Italia e sarà a disposizione di Pioli

Devis Vasquez sta facendo di tutto per mettersi quanto prima a disposizione del Milan. Il portiere colombiano, come raccolto da TMW, ha infatti già risolto tutte le pratiche burocratiche che lo avevano costretto a tornare in patria dopo le visite mediche e la firma sul contratto e ha così anticipato il rientro in Italia: già nella serata di domani è atteso a Milano, per poi mettersi a disposizione già dal giorno seguente agli ordini di Stefano Pioli.