TMW Il Besiktas punta a Vasquez per rafforzarsi in porta. Trattativa avviata con la Roma: i dettagli

Ore frenetiche in Turchia perché questa sera, alle ore 23:59 italiane, chiuderà il mercato. I vari club di Super Lig sono alla ricerca degli ultimi colpi per affrontare la seconda parte di stagione e gli occhi di una squadra si sarebbero posati sull'Italia.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, la dirigenza del Besiktas è alla ricerca di un portiere e ha messo nel mirino il colombiano della Roma Devis Vasquez. Le due parti stanno dialogando e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per un presto con opzione in favore dei turchi.

Vasquez (27 anni) ha militato in Italia per tre stagioni con le maglie di Milan, Empoli e adesso, appunto, Roma. Con i toscani ha esordito in Serie A e nella stagione 2024/25 ha preso parte a 32 partite, mantenendo in sei occasioni la propria porta inviolata.