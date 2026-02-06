Ufficiale
Roma, il portiere Vasquez si trasferisce in prestito al Besiktas. 0 presenze in giallorosso
TUTTO mercato WEB
La Roma ufficializza la partenza di Devis Estiven Vásquez Llach in direzione Besiktas. "Vasquez ceduto in prestito al Besiktas. In bocca al lupo, Devis!", si legge infatti sul canale X dei giallorossi in merito alla cessione del portiere colombiano classe 1998.
Arrivato alla Roma il 28 luglio 2025, da svincolato, l'ex Milan, Ascoli ed Empoli non ha collezionato presenze col club capitolino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
2 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile