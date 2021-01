tmw Napoli, confronto tra tifosi, Insigne e Gattuso fuori dall'hotel che ospita gli azzurri

Confronto fuori dall'hotel che sta ospitando gli azzurri in ritiro alla vigilia della sfida contro lo Spezia, tra alcuni tifosi, Lorenzo Insigne e Rino Gattuso. Dopo le ultime voci, spente però dal comunicato del club azzurro oggi, e le prestazioni non all'altezza, viste le sconfitte contro Juventus in Supercoppa e Verona in campionato, gli ultras partenopei hanno parlato con capitano e tecnico, per spronare la squadra in vista delle prossime partite.