tmw Napoli, Rrahmani: "Koulibaly è fortissimo, da lui ho imparato tutto. Speriamo rimanga"

Amir Rrahmani, terzino del Napoli, direttamente dal Centro Congressi di Dimaro Folgarida, sede del ritiro azzurro, ha risposto alle domande dei piccoli tifosi azzurri.

Come ti senti con la probabile cessione di Koulibaly?

"Speriamo che rimane, perché è un giocatore fortissimo"

Cosa hai imparato da Koulibaly?

“Tutto”.

Quale calciatore ti ha messo più in difficoltà?

“Leao sicuramente ha fatto benissimo, negli anni passati anche Boga. Ci sono tanti giocatori forti che ci mettono in difficoltà dietro”.

Com’è giocare con Koulibaly?

“E’ tra i più forti al mondo, è un onore giocare con lui”.

C’è stato un momento che avete pensato di lasciare il calcio?

“Mai pensato, perché amo questo sport da piccolo. E’ sempre stato il mio sogno giocare a questi livelli”.

Chi sono i compagni più simpatici?

“Sono tutti ragazzi positivi, c’è Petagna, Fabian, Di Lorenzo e Tommaso Starace”.

Che rapporto hai con i social e le critiche che arrivano da lì?

“Sempre quando vinci scrivono parole belle, quando perdi è il contrario ma magari sono parole vere”.

Come ti sei trovato a Verona e come ti trovi a Napoli?

“A Verona abbiamo fatto una grande stagione al primo anno in Serie A. A Napoli c'è una grande squadra, è stato un onore giocare per il Napoli"-

Riesci a estraniarti dalle critiche verso la società?

“Le critiche ci sono sempre nel calcio, si parla della prossima partita perché quella passata non conta più. Per questo anche le critiche passate passano”.