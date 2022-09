tmw Né Inter né altre squadre: Jordi Alba vuole restare al Barça e stamane l'ha ribadito a Xavi

vedi letture

Jordi Alba resta al Barcellona. Il laterale spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, in una riunione interna tenutasi questa mattina ha ribadito sia a mister Xavi sia alla dirigenza blaugrana la sua intenzione di non muoversi in queste ultime ore di calciomercato.

Legato al club catalano da un contratto in scadenza nel 2024, nonostante il pressing del Barça per spingerlo all'addio e alleggerire il monte ingaggi, il 33enne ha scartato ogni possibile soluzione in uscita.

Compresa l'opzione Inter emersa ieri sera a Barcellona, ma che in Italia ha trovato invece pochi riscontri.