tmw news La crisi del Napoli e il futuro di Gattuso. La Roma e la questione fascia

vedi letture

La crisi del Napoli in primo piano nel TMW News di oggi. Alla luce dell'eliminazione dalla Coppa Italia, per Gattuso potrebbe essere decisiva la partita di sabato contro la Juventus. Se ne parla anche con Pasquale Casale, ex calciatore partenopeo. spazio poi anche all'Atalanta a alla lotta scudetto (in collegamento ci sarà Roberto Goretti). Occhi puntati anche sulla Roma e Dzeko.

Clicca sotto per guardare