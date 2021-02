tmw news La Roma, Dzeko e quella fascia. Inter, la dipendenza da Lukaku

La Roma e il caso Dzeko in apertura del TMW News di oggi. Si analizzano le parole del general manager Pinto per poi passare a parlare dell'Inter reduce dal ko di ieri con la Juventus (In collegamento ci sarà Fabio Galante). Spazio poi anche al Cagliari e al racconto di come è nata per il Bologna l'operazione Antov, il difensore bulgaro classe 2000.

