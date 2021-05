tmw Non solo Italiano: il Sassuolo in contatto con Giampaolo per il dopo De Zerbi

La pista Vincenzo Italiano come idea forte e chiara per la panchina del Sassuolo. Contatti che vanno avanti per il tecnico dello Spezia, da tempo nome caldo per il dopo Roberto De Zerbi. Una trattativa che, come raccontato su queste colonne, va avanti anche sullo staff dell'allenatore ma dall'altra parte c'è la società di Platek che non vorrebbe perdere quello che è stato il cardine e uno dei grandi artefici, insieme al ds Mauro Meluso, della storica salvezza del club ligure. Così, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Sassuolo sta valutando anche altre alternative importanti. E' da registrare, a riguardo, un contatto fissato per valutare anche Marco Giampaolo, reduce dall'esperienza complicata di Torino ma un allenatore con un progetto tattico ben definito col quale i neroverdi potrebbero voler aprire un progetto. Mentre De Zerbi è pronto all'addio, con la firma con lo Shakhtar Donetsk attesa a giorni.