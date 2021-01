tmw Non solo Milan: il Napoli su Jordan Amavi dell'OM. Andrà in scadenza a giugno

vedi letture

Non c'è soltanto il Milan sulle tracce di Jordan Amavi dell'Olympique Marsiglia. Sul classe '94 di Tolone, esterno basso mancino franco-togolese, c'è anche il Napoli. La società allenata da Gennaro Gattuso, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, avrebbe preso informazioni per l'ex giocatore di Nizza e Aston Villa in vista dell'estate. Amavi andrà in scadenza con l'OM in estate.