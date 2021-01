tmw Parma, si avvicina Franco Vazquez: il Siviglia si accontenterà di un indennizzo

vedi letture

Crescono le possibilità di rientro in Italia per Franco Vazquez. L'ex Palermo vuole lasciare il Siviglia perché si sente ai margini e il club di Krause sogna il colpo per la seconda parte di stagione: dalla Spagna filtra grande ottimismo per la chiusura dell'operazione, con gli andalusi che lascerebbero partire il fantasista italo-argentino senza opposizioni in cambio di un piccolo indennizzo. Il "Mudo" ha ancora sei mesi di contratto con il Siviglia, ma la sua avventura in Andalusia sembra essere finita da un pezzo e il Parma potrebbe dargli l'occasione di tornare a giocare con continuità.