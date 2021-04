tmw Petrachi: "Roma, il tempo è stato galantuomo. Pallotta ci teneva ma ha fatto errori"

Una lunga intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com dove Gianluca Petrachi racconta tutto. Il suo metodo, i colpi, i sogni, i rimpianti. Tutte le sue verità nella chiacchierata su queste colonne, tra i temi trattati c'è stato anche quello della separazione con la Roma. "Credo che nella vita le separazioni consensuali siano quelle meno dolorose. Ognuno va per la propria strada, quando non c'è più amore finisce tutto. Solo che lì la separazione non è stata consensuale. La giusta causa non c'era e la giustizia l'ha dimostrato. Mi sono buttato a capo fitto in quel progetto, ho dato tutto e ci sono rimasto male. Ora però il tempo è passato, è stato galantuomo: la giustizia ha raccontato come sono andate le cose. E sono pronto, siamo pronti per un nuovo capitolo della nostra carriera”.

Su Pallotta "In parte lo giustifico. Pallotta ha commesso degli errori, affidandosi a persone sbagliate a distanza di tanti chilometri. E' stato poco presente, doveva respirare l'umore della piazza ma vi confesso una cosa: avrebbe voluto restituire tutto coi risultati per poi ripartire. Voleva riprendere da lì, da quello che aveva tralasciato. Ci teneva particolarmente alla Roma ma così, a distanza, è tutto più difficile e spesso si sbagliano valutazioni e decisioni”.