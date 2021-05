tmw Pierini: "Viola, Fonseca ok ma serve la squadra. Udinese, Zanetti intriga"

Alessandro Pierini nel corso della sua intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato anche di Fiorentina e Udinese. "Per i viola si parla di Fonseca come nuovo tecnico: alla Roma non ha fatto male considerate le difficoltà che la piazza comporta. Allenatore a parte - ha detto - serve una sterzata. L'importante è ripartire da certi punti fermi, in primis Vlahovic e avere altre ambizioni. Quanto all'Udinese credo che Gotti non verrà confermato anche se la classifica dei friulani è quella. Maran o Zanetti? Forse la piazza apprezzerebbe di più un giovane interessante come Zanetti, ma poi serve capire che squadra costruirà la famiglia Pozzo"

