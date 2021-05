tmw radio Atzori: "Acerbi persona che fa innamorare. A Reggio Calabria era assatanato"

L'allenatore Gianluca Atzori, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche di Francesco Acerbi, da lui avuto alla Reggina e oggi alla Lazio: "Se lo conosceste sareste innamorati della persona che è. Da sempre. Anche a Reggio Calabria aveva una personalità lampante, già allora se mi aveste chiesto su chi puntare vi avrei detto lui, era deciso, assatanato e convinto di andare a giocare in Serie A. Ci è riuscito in un anno solo. Duro e testardo, ha superato tanti problemi con forza. Quest'estate all'Europeo farò il tifo per lui e per l'Italia agli Europei".