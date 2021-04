tmw radio Avvocato Paniz: "Agnelli rimarrà al suo posto, non vedo perché cambiare"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'avvocato Maurizio Paniz, presidente del Juventus Club Montecitorio. Questa la sua posizione sulla SuperLega: "Non dobbiamo dimenticare la complessità della sua presidenza. Nove Scudetti e altri trofei.. Magari ha sbagliato a fidarsi di questa iniziativa, ma è stata sbagliata la presentazione, il non preparare il terreno, ma poteva essere un'iniziativa importante per tutto il mondo del calcio e non contro come è stata valutata. Agnelli rimarrà al suo posto, non credo ci siano ragioni per metterlo in discussione. Si è parlato di Nasi e Christillin, che fanno parte della famiglia Juventus, ma ci penserei prima di pensare a sostituzioni".