Cagni: "La vicenda Superlega ha dato una scossa. Vedremo se cambierà qualcosa"

Nel suo intervento a TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato anche della vicenda legata alla Superlega, naufragata nel giro di 48 ore: "Vince la scarsità delle persone che comandano, sia in Italia che in Europa. La mia speranza è che con questa occasione si possa cambiare in meglio. Questa vicenda ha dato una scossa. Ha messo in luce i valori delle persone che comandano da anni il mondo del calcio. Vedremo se avremo la forza di cambiare, questo è il momento. Altrimenti andremo peggiorando".