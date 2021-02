tmw radio Capozucca: "Reynolds è il colpo più azzeccato di questo calciomercato"

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, per parlare degli ultimi movimenti di calciomercato: "Avevamo tutti previsto che sarebbe stato un mercato difficile, fatto di scambi e prestiti. Di grosse operazioni, poche...".

Che acquisto è Strootman per il Genoa?

"Centrato, ottimo. Ha dato forza e soprattutto quadratura al Genoa, anche se per me il miglior acquisto del Genoa è stato senza dubbio il ritorno di Ballardini, che ha dato compattezza: si vedono i risultati".

Genova è la sua isola felice?

"Lui lì sta bene, dopo Gasperini negli ultimi anni è l'allenatore a cui hanno voluto bene. Quando senti l'affetto della gente hai modo di esprimerti meglio, e lui sta ottenendo risultati importanti per centrare una salvezza che sembrava improbabile per i più dopo i risultati iniziali".

Come l'avrebbe valutato lo scambio Dzeko-Sanchez?

"Avrei dato zero possibilità di riuscita. Secondo me sono cose messe in piedi dagli agenti, e lo pensavo già prima che lo dicesse Marotta. Dzeko sarebbe una grandissima perdita, e Sanchez ha caratteristiche diverse: uno scambio che non aveva senso".

Crede nelle possibilità che venga ricucito il rapporto con Dzeko?

"Non saprei... Per Gomez e Gasperini per esempio credevo di sì, e poi abbiamo visto com'è finita. Certe fratture le conoscono solo dentro la società, ma a fine mercato penso che non possa fare il separato in casa".

Giusto cedere Gomez al Siviglia?

"Gasperini non mi ha mai negato il valore del Papu Gomez e le sue indubbie qualità, penso proprio che non avesse piacere a rinforzare rivali in una corsa Champions molto difficile, con sette squadre che si stanno proponendo".

Quale il colpo che le sembra più azzeccato?

"Reynolds. Intelligenti, perché si parlava molto della Juventus che l'avrebbe girato al Benevento e invece l'hanno preso alla Roma: abili. L'ho visto: deve maturare ma è giocatore di indubbia qualità".

Kokorin e Malcuit: come giudica il mercato della Fiorentina?

"Io considero la Fiorentina una grande società,. Secondo me in questo momento hanno fatto un investimento su un centravanti sì, ma fa bene Prandelli a puntare su Vlahovic. Malcuit è molto che non gioca, ma è giusto averlo preso se mancava un terzino destro...".

Sorpreso dalle difficoltà del Cagliari?

"Giulini è un presidente capace, che sa il fatto suo. Dietro al rinnovo con Di Francesco avrà sicuramente delle motivazioni: è uno presente, che vive la situazione, e di certo non è impazzito".

Il Monza si candida alla Serie A dopo questo mercato?

"La Serie B è difficile, e quest'anno ci sono squadre davvero forti. Il Monza lo è, e si è rinforzato ancora, ma c'è pure l'Empoli che sta facendo un grandissimo campionato, la SPAL... Il Frosinone sta deludendo, per esempio, ma non dimentichiamoci del Lecce".

Cosa succederà ora a Napoli con Gattuso?

"Lo si può discutere, non come uomo: è persona corretta e seria, se c'è qualcosa viene a dirtela in faccia. Ha sempre avuto comportamenti lineari, ricordiamoci della rinuncia ai compensi quando lasciò il Milan, in favore dei suoi collaboratori. Questo è Rino Gattuso, un ragazzo nato povero a cui il calcio ha dato la possibilità di diventare ricco: sa i valori della vita, e va rispettato. Se dice che c'è qualcosa di poco chiaro e serio nei suoi confronti tale da farlo rimanere male, capisco l'esternazione di amarezza".