Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, è intervenuto a TMW Radio nel suo consueto appuntamento dell'editoriale del lunedì.

Per la Juventus di Pirlo ora è a rischio anche il quarto posto...

"Non amo la timidezza dei giornali su Pirlo. Si parla di criticità e allarme, quando Pirlo ha fallito. Bisogna dirle queste cose, ma non leggo titoli o editoriali in tal senso. Le regole del gioco sono queste, bisogna essere esposti alla critica anche per i soldi che prendono. La Juventus ha 13 punti in meno dell'anno scorso, è fuori lotta scudetto e rischia addirittura la partecipazione alla prossima Champions. Dopo 9 scudetto di fila va bene rifiatare, ma per costruire qualcosa di nuovo, non per entrare in una simile crisi. Pirlo mi sembra che abbia bisogno di sostegno: nei minuti finali del derby c'era Pinsoglio accanto a lui e tante voci dalla panchina"

Il progetto di Pirlo è alla fine?

"Nessuno riconosce un progetto in questa Juventus, c'è un caos generale. Non c'è un centrocampo titolare, Bernardeschi difensore, la distruzione di Dybala e in difesa ancora non è stata data la leadership a De Ligt. Non c'è nulla di nuovo. Allora la lasciassero in mano di uno come Allegri, che mi sembra in pole position. La scelta è già fatta, nel senso che la tengono calda se la Juventus non dovesse entrare in Champions. Sarebbe masochismo arrivare quinti e continuare con Pirlo, che credo verrà esonerato anche se dovesse centrare il 4° posto".

L'uso del var non la convince?

"È giusto sottolineare che c'era un rigore per il Torino, non c'era bisogno neanche di guardarlo al var. Alla Lazio poi sabato è stato assegnato un rigore superfluo. La casistica quest'anno è influenzata dalla soggettività e discrezionalità degli arbitri. Manca uniformità di giudizio di fronte agli stessi episodi, e la gente è disorientata: io farei intervenire il var su ogni situazione. Ho letto voti agli arbitri troppo alti: Fabbri nel derby oscillava tra il 5 e il 5,5, invece per ha fatto una partita da 4".

L'Inter va verso lo scudetto:

"È il minimo garantito. Ma dopo anni di dittatura della Juventus, questo minimo garantito si trasformerà in un trionfo. D'altronde i nerazzurri hanno rotto un'egemonia importante".

Momento no per il Milan:

"C'è qualche deficit da imputare anche allo stesso allenatore. Ho trovato le scelte di Pioli un po' statiche. Un tecnico deve evolversi sempre e adattare le proprie mosse in base agli uomini che sono più in forma".