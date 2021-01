tmw radio Drago: "Avrei visto bene Bernardeschi nel Napoli di Gattuso"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'allenatore Massimo Drago ha così parlato del suo ex allievo Federico Bernardeschi, oggi alla Juventus: "Ho sempre detto che per me Federico è un giocatore d'attacco, di fascia: lì esprime le sue qualità. Fatica a giocare spalle alla porta e a muoversi nel breve, ha bisogno di campo per far esplodere la sua potenza fisica”.

Un cambio di casacca potrebbe fargli bene?

“Quando c'era l'opportunità del Napoli, auspicavo per lui che potesse andare, perché lo vedevo nell'idea tattica di Gattuso. Nel 4-4-2 ha meno opportunità di esprimersi”.