Come nasce l'idea Adolfo Gaich per il Benevento? A rispondere alla domanda, intervistato da TMW Radio, è lo stesso ds del club, Pasquale Foggia, che parla così del match-winner contro la Juventus: "I primi approcci ci sono stati durante il lockdown dello scorso anno, lo seguivo da tempo in Argentina (al San Lorenzo, ndr). I contatti erano frequenti, anche se dal punto di vista economico era impegnativo arrivare a questo giocatore che poi è andato a giocare al CSKA Mosca. Lo scorso gennaio, poi, avevamo bisogno di quel tipo di giocatore e in Russia Gaich non stava facendo più bene, siamo riusciti a chiudere questa operazione".

