Giampaolo Gherarducci, giornalista di Mediaset, è intervenuto su TMW Radio stasera, a EuroLive, per parlare di Fiorentina e dell'Italia di Mancini: "La verità la possiamo immaginare conosciamo solo voci di corridoio. Mi auguro che non sia legata a Mendes altrimenti la troverei triste come situazione".

Sull'Italia di Mancini:

"Mancando il confronto con una grande Nazionale non possiamo dare un giudizio. Vedendo come ha battuto la Svizzera fa pensare che il gap tra le grandi nazionali non sia molto. Il punto di forza di questa squadra è la consapevolezza del gruppo. Le notizie su Chiellini sono rassicuranti salterà la gara contro il Galles ma solo in via precauzionale. Mancini non vorrà perdere la partita ma ci sarà posto per 3 o 4 cambi".