Nel suo intervento di ieri a TMW Radio, l'allenatore Walter Novellino ha parlato del ritorno in Italia di Jose Mourinho: "Mi dispiace per Fonseca che per me è un bravo allenatore... Mourinho ha vinto tutto, che dire: motivatore, grande uomo e sicuramente farà bene a Roma. Capita per qualche anno di non fare bene ma la sua bravura non è in discussione".