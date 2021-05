tmw radio Polverosi: "Solo la Francia è più forte dell'Italia. Calabria unico errore di Mancini"

Alberto Polverosi, firma de Il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Scanner, trasmissione di TMW Radio, analizzando l'Europeo alle porte, iniziando dalla formula itinerante: "Da una parte è bello coinvolgere tante città in una festa allargata a tutta l'Europa. Sotto altri però la Nazionale che si vede ospitata nel proprio paese ha dei vantaggi e penso a Francia-Germania che si gioca a Monaco di Baviera... Non so se i meriti siano suddivisi equamente, ma come ogni novità mi incuriosisce. Certo, con questa maledetta pandemia sarà dura avere stadi pieni, forse solo Wembley per la finale".

Come ci arriva l'Italia?

"Bene, veramente. L'anno in più di maturazione ha giovato agli azzurri, li ha fatto crescere e dato loro più consistenza ed esperienza. L'Italia gioca molto bene, un calcio come fosse un club, e deve essere protagonista. Per me c'è giusto una squadra che è più forte di noi, ed è la Francia. Lì siamo su livelli ultra, ma oltre a loro non ne vedo tante altre superiori. Vedo semmai un po' sottovalutato il Portogallo, visto che sono campioni d'Europa in carica e hanno vinto la Nations League. Rispetto ad Inghilterra e Spagna direi che però il livello dell'Italia è quello. Come tanti stravedo per Mancini, ma per me un errore l'ha fatto, non doveva lasciare fuori Calabria, visto che in situazioni di difficoltà ha giocato persino da mediano. Quello per me è l'unico errore. Punti deboli non ne vedo, l'unica difficoltà è semmai in attacco, per quanto produce questa squadra dovrebbe segnare molto di più. Immobile non ha sempre garantito i gol che avrebbe dovuto. Se si sveglia e fa come alla Lazio, però, siamo a posto pure lì".

