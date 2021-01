tmw radio Rastelli: "Il Toro di Nicola ripartirà dal 3-5-2 e Izzo si ritroverà"

Ospite di TMW Radio, Massimo Rastelli parla così di Armando Izzo, in difficoltà nel Torino 20/21: "Armando ha pagato l'idea tattica di Giampaolo. Con me ad Avellino giocavamo per la maggior parte a tre dietro, contesto in cui rende molto di più: a quattro Giampaolo magari l'ha visto più in difficoltà e gli ha concesso meno spazio. Quando ha riportato la squadra sull'idea della difesa a tre è tornato Izzo, e anche qualche risultato del Torino. Ora ci sarà da capire cosa pensa Nicola, anche se credo ripartirà dal 3-5-2. Mi auguro per il Torino che riescano a fare un percorso diverso, al di là delle difficoltà non hanno un organico da retrocessione, ma quantomeno da metà classifica".