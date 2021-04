tmw radio Sconcerti: "Giusto rinnovare Conte. La domanda è: Zhang conviene all'Inter?"

Il direttore Mario Sconcerti, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche del possibile rinnovo di Antonio Conte con l'Inter a fine stagione: "Se ha un anno rimanente, è giusto che si cautelino aggiungendone un altro. Ma più che il contratto va capito chi lo fa a chi: Zhang tra tre anni sarà ancora lì? La situazione mi sembra complessa, mi sembra che lo Scudetto sia quasi un palliativo. Si dice che hanno messo a posto i pagamenti, ma non è così: hanno versato una rata che rischiava di vederli altrimenti esclusi dalle coppe. Ci sono cose che non sappiamo, e non possiamo immaginarci sentendo mezze parole. La domanda è: che interesse ha l'Inter a rimanere con gli Zhang, è conveniente? Invece che tifare sempre per i padroni, certi ragionamenti sono più utili".