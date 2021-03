tmw radio Sconcerti: "Il Milan si è pagato la prossima Champions con l'attivo di mercato"

Il direttore Mario Sconcerti, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche del Milan e della stagione dei rossoneri: "Hanno fatto risultati eccezionali grazie a due come Maldini e Boban. Sono la squadra che ha incassato di più dal mercato estivo, tra le cinque che sono riuscite a chiudere in attivo. Con Suso si sono pagati Tonali, e con Paqueta il resto. La società non ha messo una lira, mai, e per la bravura di chi gli gira intorno ha fatto una stagione del genere. Cosa gli vogliamo dire? La sua Champions, che ci arrivi o no, se l'è già pagata coi 26 milioni di attivo nell'ultimo mercato".