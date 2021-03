tmw radio Sconcerti: "In Italia si diventa giocatori tardi. Locatelli? Al Milan non era pronto"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche delle giovanili che potrebbero dare nuova vita al calcio italiano: "Hanno un grande limite oggi in Italia. Da noi si diventa giocatori più tardi rispetto agli altri Paesi".

Locatelli ha detto che al Milan non serviva più.

"Debuttò in Serie A a 18 anni ma non era pronto. Era comunque un giocatore, si vedeva, ma non bastava al Milan. L'errore è stato disfarsene completamente".