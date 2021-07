tmw radio Sconcerti: "Luis Enrique non è cambiato da Roma. Il suo gioco va riadattato"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Mario Sconcerti ha così tratteggiato Luis Enrique, rapportandosi ai tempi della sua esperienza a Roma: "Non (è cambiato, ndr) molto, era diverso il momento. Quando venne in Italia prendemmo il suo calcio come una piccola rivelazione perché era il grande momento della Spagna. Ci stupimmo e ci piacque molto quel gioco, oggi lo trovo un po' da riadattare e velocizzare. La cosa difficile con gli spagnoli è prendergli il pallone: se ci riesci, con tre passaggi vai in porta. Lui è uno della pura scuola catalana, ma si è andati avanti nel frattempo".