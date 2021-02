tmw radio Sconcerti: "Ronaldo è in chiara difficoltà, non si vede più la sua straordinarietà"

vedi letture

Ospite di 'TMW Radio', il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento di Cristiano Ronaldo, protagonista di una prestazione sottotono sabato sera allo stadio Maradona in Napoli-Juventus: "E' in chiara difficoltà. Pirlo gli chiede di giocare in più ruoli e credo sia andato in difficoltà tecnica. Quando ha Chiesa da quella parte gli finisce addosso e il gioco di Pirlo favorisce ora i giocatori meno fondamentali della Juventus. Non so quanto si sia normalizzato, ma non si vede più la sua straordinarietà. Non so quanto dipenda da lui o dal tecnico. E poi Morata non è più quello di inizio campionato".

Clicca QUI per l'intervista integrale