L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, oggi opinionista, è intervenuto in diretta a Maracana, trasmissione di TMW Radio, per commentare il momento del Milan: "Il Milan è in una situazione delicata. E' partito lanciato e si trova oggi, nel finale, in queste condizioni. Quando vai in campo ora non hai più tutte le certezze di qualche mese fa. Il problema è mentale ora, più che fisico. E ora affronta una Fiorentina che può metterla in difficoltà. Servirà una gran forza mentale per uscirne".