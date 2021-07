tmw radio Tacchinardi: "Spero che Jorginho vinca il Pallone d'Oro. Donnarumma clamoroso"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche del fatto che Jorginho possa vincere il Pallone d'Oro: "Mi auguro che gli venga dato, è un giocatore che dimostra come lavorando, sudando, e con le sue qualità, può raggiungere traguardi importanti. Ma anche Donnarumma è stato clamoroso, a quell'età e con le pressioni che si portava dietro. Certo, vedere alzare la Copa America a Messi, criticato perché in Nazionale non vinceva mai...".